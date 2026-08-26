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US-Canada Trade War Threatens Electricity Imports, Prices

US-Canada Trade War Threatens Electricity Imports, Prices

US-Canada Trade War Threatens Electricity Imports, Prices By Robert Walton of UtilityDive An escalating trade war between the United States and Canada is once again threatening to ensnare the electric power sector at a time when consumers are already stretched thin.

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