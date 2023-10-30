15 лет Биткоину: как работает эта система, и при чем здесь проблема доверия

Пятнадцать лет – немалый срок. Мы уже подзабыли 2008 год, когда вслед за коллапсом американского рынка недвижимости на Западе дружно посыпались ведущие банки и страховые компании, потащив за собой международную финансовую систему.
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