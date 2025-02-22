"У Киева будут проблемы" – о чем заявил Трамп этой ночью.• Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у нее будут проблемы;• президенту Путину и Зеленскому нужно встретиться;• американский лидер не приедет в Москву на годовщину празднования Дня Победы.
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