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"У Киева будут проблемы" – о чем заявил Трамп этой ночью

"У Киева будут проблемы" – о чем заявил Трамп этой ночью

"У Киева будут проблемы" – о чем заявил Трамп этой ночью.• Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у нее будут проблемы;• президенту Путину и Зеленскому нужно встретиться;• американский лидер не приедет в Москву на годовщину празднования Дня Победы.

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