"У Киева будут проблемы" – о чем заявил Трамп этой ночью.• Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у нее будут проблемы;• президенту Путину и Зеленскому нужно встретиться;• американский лидер не приедет в Москву на годовщину празднования Дня Победы.