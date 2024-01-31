Эксперты дали советы по оформлению договора страхования каско

При оформлении договора страхования каско необходимо обратить внимание на перечень страховых случаев и порядок возмещения ущерба, рассказал «Известиям» 31 января независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
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