Саша Айс обвинила Ивана Дмитриенко в изменах и абьюзе

Иван Дмитриенко ответил на обвинения Саши Айс в изменах и абьюзе. Девушка заявила, что контролировал её шаги и общение.
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