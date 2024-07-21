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Стало известно, к чему может привести глобальное потепление в Крыму

Стало известно, к чему может привести глобальное потепление в Крыму

Климатолог и доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что глобальное потепление может вызвать усиление штормов, ветров, дождей и других погодных явлений в Крыму в течение года, передает ТАСС.

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