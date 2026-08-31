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Новости Брянска

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Свадебный обряд села Овстуг внесли в реестр этнокультурного достояния

Свадебный обряд села Овстуг внесли в реестр этнокультурного достояния

Обряд включает этапы «засватки», «вечерухи», «запоины», саму свадьбу и «отводы», каждый из которых сопровождается особыми действиями и песнями.

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