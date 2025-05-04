Страна и люди
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Страна и люди

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Политолог Роберт Каган для the Atlantic: «Почему Трамп отдаёт Путину всё, что тот хочет»

Политолог Роберт Каган для the Atlantic: «Почему Трамп отдаёт Путину всё, что тот хочет»

 Если у президента США в руках все козыри, почему он не добился от России никаких уступок?  • «Владимир, остановись!» — этот пост Дональда Трампа в Truth Social стал достойной завершающей точкой одной из самых неудачных переговорных кампаний в новейшей истории.

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