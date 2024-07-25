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Царьград

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Солдат отряда "Шторм Z" рассказал, как пережил в лесу обстрел кассетными бомбами

Солдат отряда "Шторм Z" рассказал, как пережил в лесу обстрел кассетными бомбами

Туленков рассказал о боях в зоне специальной операцииБоец отряда "Шторм Z"  Даниил Туленков дал интервью "Ленте.

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