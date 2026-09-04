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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в выходные

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в выходные

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в 11 зонах отдыха Подмосковья пройдет выездная акция «Проверь здоровье в парке».

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