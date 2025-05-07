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Погибший сын Сергея Шаргунова не успел сделать предложение избраннице

Погибший сын Сергея Шаргунова не успел сделать предложение избраннице

Ивану было всего 19 лет7 мая в Москве прошло  прощание с Иваном Шаргуновым, 19-летним сыном депутата, журналиста и ведущего телеканала «Россия 24» Сергея Шаргунова, который скончался из-за серьезных травм, полученных в ДТП.

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