В Бобруйском районе правоохранители проведут акцию ´Детство без насилия´.

С 6 по 24 мая в Могилевской области правоохранительные проведут специальную программу ´Детство без насилия´, направленную на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и обороту детской порнографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии