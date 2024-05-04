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В Бобруйском районе правоохранители проведут акцию ´Детство без насилия´.

В Бобруйском районе правоохранители проведут акцию ´Детство без насилия´.

С 6 по 24 мая в Могилевской области правоохранительные проведут специальную программу ´Детство без насилия´, направленную на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и обороту детской порнографии.

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