Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Минстрой России планирует предусмотреть льготное кредитование в сфере ЖКХ через ВЭБ.РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации.
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