ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Кроме того, европейские страны выразили готовность вводить новые антироссийские санкции, а также решили сохранить ак...Лидеры ЕС призвал...
  • Дорсай
    Да такое во всем регионеГубернатор Сарато...
  • Чак
    Беглов из Баку, а там снега и льда нет........Глыба льда упала ...

Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Минстрой России планирует предусмотреть льготное кредитование в сфере ЖКХ через ВЭБ.РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх