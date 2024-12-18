Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Минстрой России планирует предусмотреть льготное кредитование в сфере ЖКХ через ВЭБ.РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации.