Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от должности посла Российской Федерации в США и постоянного представителя при Организации американских государств, передает корреспондент The Moscow Post.
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