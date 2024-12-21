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Казанские вузы отменили очные занятия после атаки беспилотников по Казани

Казанские вузы отменяют очные занятия в субботу после атаки БПЛА по городу. Сообщения появились в соцсетях Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других образовательных учреждений.

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