Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России. Граждане сходятся во мнении, что каждый должен уметь защищать Родину.

© PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ: НАРОД ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ НВП В ШКОЛЫ Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России.
© PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ: НАРОД ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ НВП В ШКОЛЫ Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России.
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