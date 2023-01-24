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Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России. Граждане сходятся во мнении, что каждый должен уметь защищать Родину.

Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России. Граждане сходятся во мнении, что каждый должен уметь защищать Родину.

© PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ: НАРОД ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ НВП В ШКОЛЫ Генерал Виктор Соболев высказал мнение о необходимости вернуть начальную военную подготовку и обрёл поддержку многих жителей России.

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