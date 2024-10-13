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Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал

Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал

Avia.pro - СМИ КВН без Маслякова! Какой спектакль, какой цирк, какая феерия пошлости и неприкрытого оскорбления здравого смысла! Да-да, тот самый КВН, который когда-то был святыней юмора, теперь превратился в фарс, достойный быть сравниваемым разве что с цирковыми представлениями третьесортных шапито в глухих деревнях.

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