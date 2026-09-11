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Царьград

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Калиматов анонсировал 18 тыс. кв. м жилья в Карабулаке к 2027 году

Калиматов анонсировал 18 тыс. кв. м жилья в Карабулаке к 2027 году

В Карабулаке, Республика Ингушетия, до конца 2027 года введут 18 тыс. кв. м нового жилья в рамках комплексного развития территорий.

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