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ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей

ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей

За последние 30 лет российская медицина сделала невероятный шаг в лечении онкологии у детей. Если раньше выживаемость со злокачественными новообразованиями составляла менее 15%, то теперь при некоторых видах рака она достигает 97%.

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