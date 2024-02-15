ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей

За последние 30 лет российская медицина сделала невероятный шаг в лечении онкологии у детей. Если раньше выживаемость со злокачественными новообразованиями составляла менее 15%, то теперь при некоторых видах рака она достигает 97%.
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