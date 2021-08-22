Выстрел в ногу: Как Третий энергопакет ЕС поспособствовал росту цен на газ до $560

Виктор АрхиповБизнес и финансыВыстрел в ногу: Как Третий энергопакет ЕС поспособствовал росту цен на газ до $560 Обычно, когда речь заходит о европейском газовом рынке, сразу же всплывает тема Третьего энергопакета ЕС.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛКогда политики и чиновники вмешиваются в экономику это беда не только России но и ЕС... Так ладно если бы они разбирались в специфике отраслей промышленности или сельском хозяйстве, а они просто теоретики и не более и хорошо если сидя в кабинетах не разучились на абаках считать... Такая политика и проводит к таким последствиям...Политика и бизнес нельзя мешать, так же как и спорт, искусство и т.д. Каждый должен заниматься своим делом. Но пусть государства сами решают нужны им такие передовики разваливания экономики государств лице Брюсселя... С такой политикой мое мнение не долго ЕС осталось вообще существовать...Комментировать
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