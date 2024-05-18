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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аньелли об Аллегри: «Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути. Спасибо, Макс, что ты каждой своей клеточкой олицетворял «Ювентус»

Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с 56-летним тренером. «Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути.

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