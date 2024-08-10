Владимирцы не высказали желание ехать в Суздаль на 1000-летие

9 августа, стартовало открытие празднования тысячелетия Суздаля. Власти готовились к большому дню со всех сторон - озеленяли и благоустраивали город, пригласили звездных гостей и начали расширение дороги от Владимира до Суздаля до четырех полос.
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