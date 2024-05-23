Василий Вакаров: Зеленский готовится к «инаугурационному саммиту»

В интервью Reuters Зеленский озвучил всего ТРИ пункта, которые будут обсуждаться на «инаугурационном саммите» в Швейцарии: — ядерная безопасность;— безопасность судоходства в Черном и Азовском морях;— возвращение украинских детей и обмен «всех на всех».
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