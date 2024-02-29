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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня осудила ДПП за сокрытие правды о смертельном инциденте с рыболовецким судном

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду на пресс-конференции осудила администрацию тайваньской Демократической прогрессивной партии /ДПП/ за сокрытие правды и ложь о недавнем инциденте в акватории Сямэнь-Цзиньмэнь, в результате которого погибли двое рыбаков из континентальной части Китая.

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