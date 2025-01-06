Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

Eduard

Представьте я позвоню и скажу:"Здравствуйте,это Наполеон Бонапарт говорит,у вас произошла утечка данных и мне нужен от вас код СМС!" А ведь поверят.Вроде что к чему? Но они верят!Главное им позвонить,а кто и что люди не хотят понимать,что жулье кем угодно представиться может!