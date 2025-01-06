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Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

Чемпион России по компьютерной игре Dota Евгений Погребешный пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает Baza.

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Комментарии
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Eduard
Представьте я позвоню и скажу:&quot;Здравствуйте,это Наполеон Бонапарт говорит,у вас произошла утечка данных и мне нужен от вас код СМС!&quot; А ведь поверят.Вроде что к чему? Но они верят!Главное им позвонить,а кто и что люди не хотят понимать,что жулье кем угодно представиться может!
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18 час.
Eduard
Вот логики нет в этом,но люди верят!
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18 час.
Eduard
&quot;Здравствуйте,я чемпион по гребле,я хочу что бы вы перевели свои деньги на &quot;безопасный счет&quot;....мой!&quot;
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18 час.

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