Чемпион России по компьютерной игре Dota Евгений Погребешный пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает Baza.
Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Представьте я позвоню и скажу:"Здравствуйте,это Наполеон Бонапарт говорит,у вас произошла утечка данных и мне нужен от вас код СМС!" А ведь поверят.Вроде что к чему? Но они верят!Главное им позвонить,а кто и что люди не хотят понимать,что жулье кем угодно представиться может!
Ответить
18 час.
Eduard
Вот логики нет в этом,но люди верят!
Ответить
18 час.
Eduard
"Здравствуйте,я чемпион по гребле,я хочу что бы вы перевели свои деньги на "безопасный счет"....мой!"
Ответить
18 час.
Свежие комментарии