Собянина отметили в Москве премией за защиту трудовых и социальных прав граждан

Мэра Москвы Сергея Собянина удостоили высшей юридической премией «Юрист года». Награду глава города получил из рук заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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