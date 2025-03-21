"Результаты шокировали": раскрыт секрет самой необычной египетской мумии

Загадка мумии, что веками дразнила умы археологов, наконец-то раскрыта! «Таинственная леди», чьи останки хранились в Варшавском университете, оказалась не просто древней египтянкой, а настоящей сенсацией, перевернувшей научный мир.
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