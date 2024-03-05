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Врач Тананакина назвала альтернативу вызывающим ожирение продуктам

Врач Тананакина назвала альтернативу вызывающим ожирение продуктам

Прежде всего, набору веса способствует употребление сладкой, а также жирной и жареной пищи.Врач-эндокринолог Наталья Тананакина рассказала, чем можно заменить продукты, которые приводят к ожирению и, как следствие, ухудшению здоровья.

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