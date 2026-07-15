Завершился первый день крестного хода «От государя к преподобному»

Первый день крестного хода «От Государя к Преподобному» завершился 15 июля. Паломники прошли первые двадцать километров из ста по маршруту, который в 2026 году они преодолеют за пять дней — с 15 по 19 июля.
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