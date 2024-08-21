Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве© AP Photo / Czarek Sokolowski Вчера 16K прочитали Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского. Ситуация достигла пика
Комментарии
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Лев Добрый
Да пусть бежит, СВР найдёт его где угодно и заслужено казнит наркомана-мнрзаваца и террориста по совместительству!👍🗡️👈
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18 час.
Дмитрий Фактурович
Неужели, эта крыса, после того, что натворила, думает остаться живой? Думаю, что ему в любом месте земного шара - крышка. Пиндосам он так-же не нужен, как и всем остальным. Еще и хлебальник свой откроет, начнет кукловодов сдавать. Больше всего живым он нужен России, чтобы на трибунале сдал "подельников".
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14 час.
Игорь Васиков
Что там зеленский может готовить? Его готовность только говорить: яволь майн фюрер! Остальное решают фашисты в Вашингтоне!
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12 час.
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