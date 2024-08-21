"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского. Ситуация достигла пика

Дмитрий Фактурович

Неужели, эта крыса, после того, что натворила, думает остаться живой? Думаю, что ему в любом месте земного шара - крышка. Пиндосам он так-же не нужен, как и всем остальным. Еще и хлебальник свой откроет, начнет кукловодов сдавать. Больше всего живым он нужен России, чтобы на трибунале сдал "подельников".