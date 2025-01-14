Сбил насмерть мать и дочь. Виновник жуткого ДТП заключен под стражу в Приморье

В Приморье заключен под стражу автомобилист, по вине которого произошло смертельное ДТП. В результате страшной автоаварии погибли мать и дочь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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