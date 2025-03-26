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Путин присвоил звание народного артиста России Аверину и еще двоим известным артистам

Путин присвоил звание народного артиста России Аверину и еще двоим известным артистам

В День работника культуры несколько знаменитых российских актеров получили новые почетные звания. Среди них — Максим Аверин, известный по сериалу «Склифосовский», актер Александра Олешко из Театра Вахтангова и актриса Анна Михалкова.

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