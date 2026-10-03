Театр абсурда
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Театр абсурда

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«А у мамочки все хорошо!»: Поплавскую возмутила оставшаяся «у кормушки» чиновница, чья дочь грозилась «отправить на СВО» обидчиков

«А у мамочки все хорошо!»: Поплавскую возмутила оставшаяся «у кормушки» чиновница, чья дочь грозилась «отправить на СВО» обидчиков

Телеканал "78" Оскандалившуюся благодаря сетевым усилиям взрослой дочери чиновницу из Вологодской области, Юлию Шевцову, «полоскали» всем Рунетом в мае 2025-го.

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