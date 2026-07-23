Константин Гусев: «Финал ЧМ-2026 во многом определил финансовый результат Olimpbet по всему чемпионату»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подвел итоги ЧМ-2026 для букмекерской компании. – Оправдал ли расширенный до 48 команд чемпионат мира в США, Канаде и Мексике ожидания Olimpbet? – Можно точно сказать, что ЧМ скрасил межсезонье.