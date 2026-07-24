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Царьград

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Русские массово подсели на сон за 4,7 миллиарда. Аптеки стали главными поставщиками отдыха

Русские массово подсели на сон за 4,7 миллиарда. Аптеки стали главными поставщиками отдыха

В последние годы мелатонин стал настоящим хитом среди россиян, стремящихся улучшить качество сна. Продажи этого препарата стремительно растут, но есть серьёзные риски.

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