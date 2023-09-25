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Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины

Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков хамство Киева в отношении западных государств связано с их собственной «украиноманией»,«Украина убеждена, что Запад у неё "на крючке", отсюда и её требовательность и явно нахрапистый тон.

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