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FT: в Италии грабители вывезли два грузовика элитного вина на €5 млн

FT: в Италии грабители вывезли два грузовика элитного вина на €5 млн

В Италии грабители похитили 30 тыс. бутылок элитного вина стоимостью около €5 млн со склада крупнейшей семейной винодельческой компании страны Marchesi Antinori, сообщает Financial Times.

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