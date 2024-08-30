Школьные автобусы проверили накануне учебного года в Мангистау

Сотрудники дорожной и технической инспекции управления административной полиции Мангистауской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Внимание, дети!”, в преддверии учебного года проверили школьные автобусы, осуществляющие перевозку детей.
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