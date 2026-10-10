Детям до 15 лет запретят пользоваться социальными сетями в Турции

В Турции с 1 ноября детям младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями. Об этом сообщило Politico со ссылкой на постановление, опубликованное в правительственном издании Resmi Gazete.
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