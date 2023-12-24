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Как декабрьский Блицкриг Путина разбил всю стратегию Запада

Как декабрьский Блицкриг Путина разбил всю стратегию Запада

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Почти уверен что в скором времени различные историки дадут полную оценку декабрю 2023 года и роли того, что сделал за этот месяц Путин в процессе глобального переустройства мира.

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kornilenko28 корниленко
Россия вперед! Все было и будет так как решит Россия!
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20 час.
Ирина Тетенко
Особенно понравилась фраза В.В. о том, что Одесса всегда была нашей. Намёк? Или план действия?
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13 час.
Любовь
Пропагандисты все про Запад и не видят или не хотят видеть, что творится под носом...в своей стране.
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12 час.

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