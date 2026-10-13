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Ledger раскрыла подробности о шпионских имплантатах с поддержкой LTE, обнаруженных в кошельках от CryptoBilis

Ledger раскрыла подробности о шпионских имплантатах с поддержкой LTE, обнаруженных в кошельках от CryptoBilis

Французский производитель аппаратных кошельков Ledger сообщил, что обнаруженные в проданных реселлером CryptoBilis устройствах вредоносные модули считывали с экранов кошельков фразы восстановления и передавали их через сотовые сети.

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