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Татар-информ

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Татарстанцам рассказали, какие штаммы гриппа ожидаются в этом сезоне

Татарстанцам рассказали, какие штаммы гриппа ожидаются в этом сезоне

Какие штаммы гриппа ожидаются в Татарстане рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

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