Аргументы недели

98 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Людмила, Вы верно определили роль Фурсенко в судьбе образования в России. Но, приведённое высказывание Фурсенко, можн...Владимир Путин пр...
  • Юпитер
    Слуцкий начал рулить!!! Что ещё он придумает?В ЛДПР предложили...
  • Natalia Ivanova
    Давно готов и всегда готов - Тайвань это законная территория Китая. И обсуждать нечего.Готов ли Китай к ...

В Челябинской области за сутки 93 человека заболело ковидом и три скончалось

В Челябинской области за сутки 93 человека заболело ковидом и три скончалось

В мире ждут новую волну, вызванную мутациями штамма «Омикрон». По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 93 человека, в том числе четверо школьников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх