В Челябинской области за сутки 93 человека заболело ковидом и три скончалось

В мире ждут новую волну, вызванную мутациями штамма «Омикрон». По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 93 человека, в том числе четверо школьников.
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