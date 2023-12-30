James Webb достиг новой вехи

Международная группа астрономов сообщила об открытии молодых звездных объектов (YSO) во внутренней части спиральной галактики M33, расположенной в созвездии Треугольник, на расстоянии 2,7 млн световых лет от Земли.
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