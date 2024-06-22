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«Эвертон» подписал хавбека «Астон Виллы» Ироэгбунама за 9 млн фунтов. Контракт – на 3 года

«Эвертон» подписал хавбека «Астон Виллы» Ироэгбунама за 9 млн фунтов. Контракт – на 3 года

К ливерпульскому клубу присоединился Тим Ироэгбунам. Контракт с ним рассчитан на три года.  По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 9 миллионов фунтов.

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