The forces of the Ministry of Emergency Situations in St. Petersburg is eliminating fires after a UAV attack in Nevsky, Krasnoselsky, Krasnogvardeysky districts, there are no casualties, Governor Alexander Beglov said.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым