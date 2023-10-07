Русский учёный получил Нобелевскую премию. Добрые комментарии американцев

Физик российского происхождения Алексей Екимов в среду получил Нобелевскую премию по химии вместе с французом Мунги Бавенди и американским ученым Луи Брюсом за исследования крошечных частиц, известных как квантовые точки.
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