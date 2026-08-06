Росстат зафиксировал первую с мая дефляцию

Снижение потребительских цен в РФ с 28 июля по 3 августа составило 0,02% после роста цен на 0,04% с 21 по 27 июля, на 0,17% с 14 по 20 июля, также на 0,17% с 7 по 13 июля, на 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил Росстат.