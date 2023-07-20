Усатый-полосатый 😺

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  • Наталия Астахова
    А насчет стиля и пунктуации Вы , простите, их где изучали. чтобы выводы делать?Странная парочка
  • Elena Guseva
    Неудачный эксперимент со стилем и странная пунктуация, во-первых, затрудняют чтение милого в целом текста, а во-вторы...Странная парочка
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Странная парочка

Странная парочка

Они жили в подвале. Окно, куда они запрыгивали. Слава Богу, никто никогда не закрывал. Стекло там было выбито и в принципе.

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Комментарии
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11 час.
Elena Guseva
Неудачный эксперимент со стилем и странная пунктуация, во-первых, затрудняют чтение милого в целом текста, а во-вторых, навевают смутные сомнения по поводу психической адекватности автора.
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3 час.
Наталия Астахова
А насчет стиля и пунктуации Вы , простите, их где изучали. чтобы выводы делать?
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1 час.

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