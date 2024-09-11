Кубок Дэвиса. США борется с Чили, Италия сыграет с Бразилией, Испания – с Чехией, Великобритания – с Финляндией

Кубок Дэвиса 10 – 15 сентября 2024 Групповой этап финального турнира Группа A (Болонья)Италия – Бразилия – 0:0 Группа B (Валенсия)Чехия – Испания – 0:0 Группа C (Чжухай)США – Чили – 1:0 Рейлли Опелка (США) Кристиан Гарин (Чили) 6:3|4:6|7:6 Дата проведения 11 сентября, 06.
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